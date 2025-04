Funerali di Papa Francesco: Dove Siederanno Meloni, Trump e Zelensky a San Pietro

Sono attese 130 delegazioni straniere, circa 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti per i funerali di Papa Francesco, programmati per sabato 26 aprile. Il cerimoniale prevede regole specifiche per l’assegnazione dei posti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, occuperà delle prime file, mentre il presidente Usa Donald Trump sarà vicino a Emmanuel Macron. I posti saranno distribuiti in base all’ordine alfabetico dei Paesi in francese, con i rappresentanti di Italia e Argentina in posizione privilegiata.

Dopo di loro, si siederanno i membri delle case reali cattoliche, seguiti da quelle non cattoliche e dai rappresentanti di altri Paesi, in base all’importanza del capodelegazione. Ad esempio, il presidente statunitense Trump potrebbe sedere in prossimità di Stati africani, con Zelensky dell’Ucraina più distante. La Germania sarà rappresentata dal presidente Steinmeier e dal cancelliere Scholz, non lontani da Macron.

Il Regno Unito sarà presente con il principe William e il premier Keir Starmer, mentre i reali spagnoli, belgi, svedesi, norvegesi e monegaschi siederanno in varie posizioni. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e una delegazione di Al-Azhar parteciperanno all’evento. Tuttavia, i presidenti di Russia e Israele, Putin e Netanyahu, non saranno presenti. Al loro posto, arriveranno la ministra della cultura russa, Olga Lyubimova, e l’ambasciatore presso la Santa Sede. La Cina non ha confermato la sua delegazione, mentre il presidente di Taiwan ha rinunciato in favore di un ex vicepresidente. I reali olandesi hanno cancellato la loro presenza per la coincidenza con il Giorno del Re.