Funerali di Papa Francesco: Diretta dalla Basilica di San Pietro

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno nella Basilica di San Pietro, un evento di grande importanza per la Chiesa cattolica e il mondo intero. Si prevede la partecipazione di leader religiosi, capi di Stato e milioni di fedeli. La cerimonia rappresenterà un momento di ricordo e celebrazione della vita e del ministero del Papa, con inni, preghiere e riflessioni sulla sua eredità. L’evento sarà trasmesso in diretta per consentire a chi non potrà essere presente di partecipare spiritualmente, sottolineando l’impatto globale della figura papale.