Funerali di Papa Benedetto XVI in streaming e online, come vederli

Giovedì 5 gennaio a partire dalle 9.30, in piazza San Pietro, si terranno i funerali del Papa emerito, Benedetto XVI, morto il 31 dicembre scorso. A Roma sono attese tra le 50 mila e le 60 mila persone, ma l’evento sarà trasmesso in diretta streaming per essere seguito anche se non si ha una TV o non si può assistere di persona. Due i canali ufficiali che trasmetteranno i funerali in diretta: il canale YouTube Vatican Media Live e la pagina Facebook di Vatican News. In TV le trasmissioni in diretta inizieranno alle 9 di giovedì, su Rai 1 e TV2000.