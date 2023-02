Funerali di Maurizio Costanzo, Marta Flavi spiega perché non andrà

Maurizio Costanzo ha avuto quattro mogli, ma non tutte saranno presenti ai suoi funerali. Marta Flavi, l’ex più celebre (l’unica famosa nel piccolo schermo nonché l’ultima, prima dell’arrivo di Maria De Filippi) ha infatti deciso che non si presenterà.

Raggiunta da Il Corriere della Sera, il volto del piccolo schermo (la scorsa stagione televisiva l’abbiamo vista nel cast di Ballando con le Stelle), ha confessato:

“Sono sconvolta da questa notizia, mi dispiace tanto. Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita. Ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella. È vero, non è finita bene. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto. […] È stato un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni ricordo solo cose belle di lui. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più. […] Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”.