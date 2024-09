Funerali di Luca Giurato: La dedica della moglie Daniela Vergara con ‘Ho sceso, dandoti il braccio’ di Montale

Luca Giurato è stato commemorato durante i suoi funerali, tenutisi alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dove ha ricevuto un caloroso applauso al suo arrivo. La cerimonia, officiata da Don Walter Insero, ha visto una grande partecipazione di amici, colleghi e familiari. La moglie di Luca, Daniela Vergara, visibilmente commossa, ha recitato una delle poesie più celebri di Eugenio Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio”, scelta per esprimere il profondo amore che ha unito i due nel corso degli anni. Daniela ha descritto Luca come una persona che ha trasmesso un “messaggio forte” attraverso la sua semplicità, il suo modo di vivere e di affrontare la vita.

Molti colleghi del giornalista, presente negli schermi televisivi per decenni, hanno voluto testimoniare l’impatto che ha avuto nelle loro vite. Personalità di spicco come Mara Venier, Paola Saluzzi ed Eleonora Daniele hanno condiviso ricordi affettuosi e aneddoti che evidenziano l’allegria e il calore umano di Giurato. “Tutte le mattine metteva una grande allegria”, ha ricordato Livia Azzariti, mentre Paola Saluzzi ha descritto Luca come “un vero amico, generoso e affettuoso”. La conduttrice Eleonora Daniele ha sottolineato che “quello di Luca era un mondo a colori”, evidenziando come la sua presenza illuminasse le giornate di chi lo circondava.

Le parole di molte delle sue colleghe hanno messo in luce l’unicità di Luca e la sua capacità di portare gioia anche attraverso le sue famose gaffe. Mara Venier, all’ingresso della chiesa, ha espresso la sua tristezza e ha ricordato il ruolo fondamentale che Giurato ha avuto nella sua carriera, rendendo il giorno della sua scomparsa ancor più doloroso.

Luca Giurato, scomparso a 84 anni, ha lasciato un’importante eredità nel mondo della televisione italiana e un ricordo indelebile nei cuori di coloro che l’hanno conosciuto. La celebrazione della sua vita ha riunito persone da ogni angolo della sua vita, testimoniando il suo impatto straordinario tra amici, colleghi e telespettatori.