Funerali di Ilaria Sula: Stefano Bandecchi porta la bara e chiede l’ergastolo per Mark Samson, definendolo un ‘Diavolo’

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha portato a spalla la bara di Ilaria Sula, giovane di origine albanese, fino al cimitero della città, accolto da una folla in lutto. Il feretro è seguito dai familiari di Ilaria: padre, madre e fratello. Fuori dal luogo di sepoltura, si è svolta una breve cerimonia con rito islamico, durante la quale Bandecchi ha espresso il suo profondo dolore per la famiglia, sottolineando l’ineffabilità della sofferenza causata da un crimine insensato, descritto come opera di “un diavolo”, affermando che Ilaria non meritava di arrivare in questa condizione. Ha anche ringraziato le comunità musulmana e albanese per la dignità messa in mostra in questo difficile momento.

Il sindaco ha chiesto che la giustizia italiana non fornisse parole vuote e ha invocato una pena esemplare, esplicitamente menzionando l’ergastolo. La richiesta è stata ripetuta da diverse persone presenti alla cerimonia e ha suscitato un lungo applauso, accompagnato da palloncini rossi e bianchi mentre la bara entrava nel cimitero.

Intanto, è emersa la notizia che la madre di Mark Samson, complice del femminicidio, è stata indagata per occultamento di cadavere, mentre sembra che il padre non fosse in casa al momento dell’omicidio. Il caso di Ilaria Sula ha suscitato un’onda di indignazione e ha rimarcato l’urgenza di affrontare il fenomeno del femminicidio in Italia. La tragedia ha messo in evidenza la necessità di una risposta ferma da parte della giustizia.