Funerali di Evan Delogu a Bellaria, dolore e vip presenti

Funerali di Evan Delogu a Bellaria, dolore e vip presenti

Si sono svolti nel pomeriggio di venerdì i funerali di Evan Oscar Delogu, un ragazzo di 18 anni e fratello della conduttrice Rai Andrea Delogu. Il giovane è tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, dove ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo. L’improvvisa morte ha scosso profondamente la famiglia e i suoi cari.

Circa 500 persone hanno partecipato alle esequie, che si sono svolte nel cimitero monumentale della cittadina romagnola con una cerimonia di rito ortodosso, officiata in lingua romena. Durante il funerale, è stato esposto un grande cuore formato da rose bianche. Tra i presenti, c’erano il sindaco Filippo Giorgetti e altre autorità, oltre a volti noti del mondo dello spettacolo come l’ex fidanzato di Andrea, Luigi Bruno, e il suo attuale maestro di Ballando con le Stelle, Nikita Perotti. La conduttrice ha lasciato il cimitero in un silenzio carico di dolore, senza rilasciare dichiarazioni.

Intanto, Milly Carlucci ha comunicato che il programma Ballando con le Stelle proseguirà regolarmente. Intervistata durante il programma La Volta Buona, ha affermato che la produzione è in contatto con Andrea e che c’è grande vicinanza nei suoi confronti. Tuttavia, non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo alla sua partecipazione. La Carlucci ha sottolineato l’importanza di affrontare il momento con affetto e comprensione, lasciando aperta la possibilità di una continuazione della sua avventura nel talent show.

