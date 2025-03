Funerali di Eleonora Giorgi: Camera Ardente Privata alla Chiesa degli Artisti di Roma, Mercoledì 5 Marzo

I funerali della celebre attrice Eleonora Giorgi, deceduta a 71 anni, si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle ore 16:00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, Roma. La cerimonia sarà aperta al pubblico, ma la camera ardente sarà privata, in accordo con le volontà della famiglia, per offrirle un momento di raccoglimento tra i familiari e gli amici più stretti. Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo 2025 dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, circondata dall’affetto dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che hanno dato la triste comunicazione con un messaggio toccante.

L’attrice aveva espresso precise volontà per i suoi funerali, desiderando una cerimonia priva di formalismi e con l’accompagnamento di alcune delle sue canzoni preferite, come “Wish You Were Here” dei Pink Floyd e “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum, da suonare all’ingresso e all’uscita. La volontà di mantenere l’intimità della cerimonia è stata sottolineata dai suoi figli, che vogliono un ultimo saluto riservato e raccolto.

Eleonora Giorgi è stata una delle attrici più iconiche del cinema italiano, capace di interpretare ruoli comici e drammatici con grande versatilità. Nata a Roma nel 1953, ha debutatto giovanissima e ha lavorato con importanti registi. La sua performance in “Borotalco” nel 1982, accanto a Carlo Verdone, le è valsa un David di Donatello come miglior attrice protagonista. Oltre al cinema, ha avuto esperienze nella regia, scrittura e nei settori televisivo e teatrale, dimostrando una poliedricità artistica notevole.