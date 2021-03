Dunque nel 2021 – nel 2021, non nel 1921 – è normale che ad un funerale, prima sul sagrato della chiesa, poi sulla pubblica via in fondo alla scalinata della cattedrale, con la bara ornata della mezza luna del Movimento politico appena caricata sul carro funebre, si accompagni il defunto con saluti romani, cori fascisti ed infine, giusto per restare in un clima di composta solennità religiosa, insulti alla polizia. Dispiace, anche se non sorprende, doverlo constatare vedendo le immagini delle esequie celebrate sabato mattina nella chiesa di Sant’Ippolito Martire a Roma: Municipio 2, zona piazza Bologna, Nomentano.

Premessa doverosa: la vergogna è andata in scena all’esterno della chiesa. Ma se è vero come dicono dalla parrocchia che “dentro si è svolta una cerimonia del tutto nella norma”, è anche vero che fa una certa impressione vedere un feretro uscirne ricoperto dal drappo con la celtica fascista, in mezzo a due ali di camerati disposti militarmente, il braccio teso, molti vestiti di nero, molti col cranio rasato, che prima intonano i “boia chi molla” e poi insultano i poliziotti al grido di “Digos boia!”.

Perché? Nel senso: chi ha permesso questa lugubre provocazione? O meglio: chi non l’ha vietata, essendo la propaganda fascista fuori legge (Scelba e Mancino)? Come mai le forze dell’ordine – presenti sul posto, si presume osservando il video diffuso da RomaH24 – non sono intervenute, nemmeno quando un gruppo di irriducibili radunati intorno alla Mercedes grigio metallizzato delle pompe funebre si è rivolto verso gli agenti sfidandoli platealmente? A prescindere da quali eventuali provvedimenti verranno presi – se verranno presi – il ragionamento da fare riguarda e interroga le nostre coscienze.

Possibile che siamo diventati così distratti, nella stagione che vede l’estrema destra e le pulsioni fascistoidi riaffacciarsi con lenta ma progressiva gradualità, dentro e fuori la rete, da non indignarci di fronte a una scena che sembra uscita da un libro di storia, ambientata nella cornice di cento anni fa? Distratti o, magari, quasi assuefatti? La “normalizzazione” del fascismo, la sua utile banalizzazione agevolata da politici conniventi e lievitata nel clima di incertezza, paura e ostilità aggravato dalla pandemia, questi processi a cui l’opinione pubblica e a volte anche le istituzioni sembrano guardare con sufficienza hanno aperto spazi: ed è in quegli spazi che si infilano i camerati di Sant’Ippolito Martire.

“Contro il sistema la gioventù si scaglia, boia chi molla è il grido di battaglia”, cantavano sabato stendendo il braccio sul sagrato. Come se niente fosse. Come se nessun luogo, nemmeno un luogo sacro, e nessun momento della nostra vita civile, debbano considerarsi zone “neutre”: da non intossicare con l’apologia e l’esaltazione del regime di Mussolini. Lo slogan che tiene dentro il “boia chi molla” fu lanciato tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 dai militanti del Fuan (l’organizzazione universitaria del Movimento sociale italiano).

Il coro in stile ACAB “Digos boia!”, diffuso tra le tifoserie ultrà e i gruppi dell’estremismo politico, a memoria di cronista assai raramente si è sentito ad un funerale: ma tant’è, a Roma Est, sabato, non si sono fatti mancare nemmeno quello. Una volta assicurata la bara all’interno del carro funebre i camerati in lutto hanno sfogato la loro tristezza attaccando il “sistema”. Un modo, evidentemente, per onorare da subito e senza perder tempo la memoria del caro estinto. A chi fa notare che la parata fascista si è svolta in spregio, oltre a quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge, anche alle norme anti Covid che prevedono il distanziamento, con amara ironia verrebbe da rispondere che questo potrebbe persino apparire come l’ultimo dei problemi. Pure se in realtà non lo è, anzi. In ogni caso: in attesa di capire se il funerale fascista avrà delle conseguenze, bentornati nel 1921.