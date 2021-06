Oggi pomeriggio si è svolto il funerale di Michele Merlo. Allo stadio comunale di Rosà oltre ai parenti e gli amici c’era anche Luna, la fidanzata del cantante. La ragazza ha letto un commovente pensiero per il suo compagno.

“Al mio romantico ribelle. Non potevo non darti un ultimo saluto. Ancora fatico a crederci, ma con i giorni cerco di ricordare quanto bene mi hai fatto. Automaticamente i pensieri brutti si annullano. Mi hai lasciato con dei bacini dietro l’orecchio nell’ultimo giorno passato insieme. Mi hai detto di usarli quando avrei sentito la tua mancanza. Però li ho già usati tutti. Mi manchi davvero, anche se ti conservo dentro il mio cuore.

Il destino probabilmente ci ha scelti e ci ha dato un qualcosa di speciale, un amore puro, semplice e prezioso. Fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Micky e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa merito, cosa voglio e so chi sono.

Se mi dovessero dire ‘cosa ti manca da fare con Miky?’. Risponderei niente. A livello emozionale mi hai dato tutto. Forse mancano i viaggi, i compleanni e le feste. Tutte cose che servono a colorare una storia d’amore. Ma io e te ci siamo riempiti a vicenda.

Come mi dicevi tu sono una romantica ribelle e proverò ad esserlo per tutta la vita. Fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo da te, a lottare, a non mollare mai e a vivere ogni istante come fosse l’ultimo. Grazie infinitamente mio romantico ribelle“.

Funerale di Michele, le parole di Luna.

Gli occhi di Luna tristi mentre parla di Mike mi distrugge ..💔#michelemerlo pic.twitter.com/jzANePbdam — giusy|| supporter tanc7even (@Tanc7even_) June 9, 2021