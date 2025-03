Fumogeni nel Parlamento ungherese contro la legge anti-Pride

L’Ungheria ha recentemente approvato una legge che vieta il Pride e consente alla polizia di utilizzare il riconoscimento facciale per identificare i partecipanti. Questa misura riflette il crescente contro l’attivismo della comunità LGBTQ+ promosso dal primo ministro Viktor Orbán. La legge è stata presentata in Parlamento tramite una procedura accelerata e ha ottenuto 136 voti favorevoli, provenienti dal partito di governo Fidesz e dai suoi alleati, mentre 27 deputati hanno votato contro. Durante la votazione, membri dell’opposizione hanno protestato accendendo dei fumogeni in aula. Questa serie di misure rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle politiche restrittive nei confronti delle libertà civili in Ungheria, suscitando preoccupazioni a livello nazionale e internazionale riguardo ai diritti delle minoranze e alla libertà di espressione. La legge si inserisce in un contesto più ampio di tensioni sociali e politiche in cui il governo di Orbán ha adottato posizioni sempre più conservatrici. Le reazioni all’approvazione di questa legge saranno probabilmente seguite con attenzione da attivisti e osservatori dei diritti umani.