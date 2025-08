Fumo in Europa: dati 2023 e tendenze tra i Paesi membri

La promozione di stili di vita sani è un obiettivo fondamentale per migliorare la salute pubblica. In questo contesto, un recente studio di Eurostat ha esaminato la prevalenza del fumo nell’Unione Europea, evidenziando i progressi compiuti e le differenze tra i vari paesi.

Nel 2023, il 24% degli adulti nella Ue con età pari o superiore a 15 anni risultava fumare, con un calo rispetto al 26% del 2017. La percentuale di fumatori è più alta tra gli uomini (28%) rispetto alle donne (21%). Tra i paesi, la Svezia spicca per il tasso più basso di fumatori, pari all’8%, seguita dai Paesi Bassi (11%) e dalla Danimarca (14%). In queste nazioni, i tassi di fumo tra uomini e donne sono anch’essi contenuti, con la Svezia che segna il 9% tra gli uomini e l’8% tra le donne.

Al contrario, Bulgaria, Grecia e Croazia siedono ai vertici per la presenza di fumatori, con il 37%, 36% e 35% rispettivamente. In Bulgaria, quasi la metà degli uomini (49%) fuma, con Lettonia (48%) e Lituania (43%) che seguono. Tra le donne, le percentuali più elevate di fumo si trovano in Grecia (32%), Croazia (30%) e Romania (29%).

Questi dati rivelano le sfide persistenti nella lotta contro il fumo in Europa, indicando l’importanza di strategie mirate per ridurre il numero di fumatori e migliorare la salute della popolazione.