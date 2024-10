Fumo e le nuove misure di controllo in Italia e nel mondo

Il fumo è una delle principali minacce per la salute pubblica mondiale, causando oltre otto milioni di decessi ogni anno, di cui 1,2 milioni dovuti al fumo passivo. Questo comportamento nocivo è associato a diverse patologie, tra cui il cancro ai polmoni, malattie cardiovascolari e respiratorie, e diabete. Sebbene in Italia si sia registrato un lieve calo dei fumatori, circa dieci milioni di adulti continuano a fumare, con un’incidenza particolarmente alta tra i giovani. La situazione è allarmante, anche per gli effetti del fumo passivo.

Per affrontare questa crisi, molti Paesi hanno adottato strategie efficaci per il controllo del tabacco. Le politiche fiscali, come l’aumento delle tasse sul fumo, le campagne di sensibilizzazione e la legislazione antifumo hanno dimostrato di ridurre significativamente il consumo di sigarette. In particolare, l’aumento dei prezzi ha influenzato la domanda, soprattutto tra le categorie più vulnerabili.

In Italia, recenti iniziative legislative si concentrano su misure per combattere il tabagismo, seguendo l’esempio di altre nazioni europee. Tra queste, l’aumento delle tasse sul tabacco mira a rendere i prodotti meno accessibili, specialmente per i giovani. Queste proposte sono parte di un piano di prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, con l’obiettivo di ridurre il numero di fumatori e finanziare programmi di cura delle malattie legate al fumo.

Si discute anche l’espansione delle aree dove è vietato fumare, con la possibilità di introdurre divieti anche in spazi all’aperto, come parchi e spiagge, per proteggere i non fumatori dall’esposizione al fumo passivo. Alcune di queste norme sono già in fase sperimentale in diverse città italiane.

Le campagne di sensibilizzazione sono un altro strumento chiave, mirate a educare i giovani sui pericoli del fumo e delle sigarette elettroniche. Collaborando con scuole e università, queste iniziative cercano di creare consapevolezza sui danni del tabagismo per prevenire la diffusione di questo vizio tra le nuove generazioni.

Le politiche italiane contro il fumo si allineano con le raccomandazioni dell’OMS e dell’UE, evidenziando un impegno verso la salute pubblica e la prevenzione delle malattie non trasmissibili. Le misure proposte sono ancora in discussione, ma alcune, come l’aumento delle tasse, sono già in fase di attuazione. Si prevede un’ulteriore evoluzione delle politiche nei prossimi anni per migliorare la salute della popolazione.