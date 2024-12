Fumo all’aperto a Milano: il punto di vista di Silvio Garattini sulla nuova normativa comunale

Dal 1 gennaio, Milano estende il divieto di fumo all’aperto, imponendo nuove regole per proteggere la salute pubblica. Il presidente dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, 96 anni, definisce questa misura “necessaria”, sottolineando che il fumo passivo causa circa 500 morti all’anno in Italia. La nuova regolamentazione vieta di fumare in tutti gli spazi pubblici all’aperto, a meno di mantenere una distanza di almeno dieci metri dalle altre persone. Il divieto si applica ai prodotti a base di tabacco e include anche le aree all’aperto di bar e ristoranti, mentre le sigarette elettroniche rimangono escluse.

Le normative attuali si aggiungono a quelle già in vigore dal 2021, che proibiscono il fumo in fermate dei mezzi pubblici, parchi e impianti sportivi. Tuttavia, Garattini fa notare che i controlli sul rispetto di queste norme sono stati finora sporadici. L’obiettivo principale delle nuove misure è duplice: proteggere i cittadini dai danni del fumo passivo e contribuire alla riduzione delle polveri sottili PM10, a cui il tabacco contribuisce per il 7%.

Garattini esprime soddisfazione per l’iniziativa, auspicando una rapida estensione del divieto in tutta la Lombardia. In un’intervista, evidenzia la gravità del problema del fumo passivo, definendolo ingiusto, e ribadisce che le autorità devono difendere i non fumatori. Inoltre, sottolinea che ogni anno vengono consumate 50 miliardi di sigarette in Italia, contribuendo all’inquinamento ambientale attraverso sostanze tossiche.

L’esperto avverte che il pericolo non proviene solo dal fumo, ma anche dai mozziconi gettati a terra, che contaminano acqua e alimenti. I rischi per la salute includono non solo tumori, ma anche diverse patologie come l’artrite reumatoide. Con oltre 12 milioni di fumatori in Italia, Garattini avverte che il fumo pesa sul sistema sanitario nazionale, contribuendo alle lunghe liste di attesa per le cure.

Infine, l’anziano ricercatore suggerisce anche un aumento del prezzo delle sigarette, sottolineando che un pacchetto in Italia costa in media 4,5 euro, ben al di sotto dei prezzi di altri Paesi come Francia e Australia, dove il costo è significativamente più alto.