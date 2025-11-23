Fumetto italiano in Toscana

La rinascita della Piattaforma di Umbertide ha avuto il suo battesimo culturale con l’arrivo di Sualzo, nome d’arte del fumettista perugino Antonio Vincenti. Sualzo ha presentato la sua ultima graphic novel “Per tutte le altre destinazioni”, pubblicata da Tunué e arricchita dalle poesie di Silvia Vecchini. L’incontro si è svolto in uno spazio rinnovato, grazie al progetto Piattaforma Cult Hub, con cui Anonima Impresa Sociale ha vinto la terza edizione del bando “InvestiAMOsociale”, promosso da Fondazione Perugia e UniCredit.

In dialogo con Filippo Costantini, Sualzo ha raccontato il retroterra autobiografico del libro, che affonda le radici in un’esperienza personale tanto formativa quanto inattesa. Nel 1996, Vincenti ricevette la famosa lettera di convocazione per il servizio militare, ma decise di iscriversi al servizio civile e fu assegnato a Bibbiena, in Casentino, come primo obiettore di coscienza della storia del Comune, e destinato all’assistenza di persone con disabilità, disturbi psichiatrici o malattie mentali. Questa esperienza ha avuto un impatto profondo su Sualzo, che ha descritto come un anno di crescita e di scoperta di sé.

La presentazione alla Piattaforma è stata anche l’occasione per riflettere sullo stato del fumetto italiano, un tema sul quale Vincenti ha una visione lucida. Secondo l’autore, il settore è cambiato radicalmente rispetto a dieci anni fa, con la centralità della graphic novel divenuta ormai un vero genere letterario, capace di attrarre lettori adulti e di conquistare spazio nelle librerie. Sualzo ha anche parlato della “popolarità” dei fumettisti contemporanei, da Zerocalcare a Gipi, un fenomeno che secondo lui è legato anche ai media e ai social.

La serata umbertidese si è conclusa con il dj set “Shaft… is back!”, preludio alla giornata di sabato dedicata al confronto tra associazioni del territorio per la creazione di una futura Consulta. La Piattaforma ha confermato la sua vocazione di essere non solo uno spazio culturale, ma un luogo di comunità, aperto, vivo e condiviso.