Fumetto e Tecnologia: il Futuro dell’Industria in Italia

Da StraNotizie
Fumetto e Tecnologia: il Futuro dell'Industria in Italia

Giuseppe Camuncoli, fumettista di fama internazionale, sta attualmente lavorando alla serie “Uncle Scrooge” per Marvel Comics, scritta da Jason Aaron. Oltre a completare la sequenza, sta realizzando copertine per Marvel e preparando una nuova edizione di “Foodmetti” per il prossimo Lucca Comics & Games.

Originario di Cavriago, Camuncoli è anche il direttore creativo della Scuola di Comics di via Roma, un importante punto di riferimento per giovani aspiranti artisti. La Scuola gode di un ottimo stato di salute, riflettendo l’evoluzione del mercato. Camuncoli sottolinea l’importanza di adattarsi alle nuove tendenze, con corsi come quello di concept art per videogiochi e film, molto apprezzato negli ultimi anni. Anche il corso di manga ha riscosso grande successo, permettendo a molti autori non giapponesi di entrare nel settore, in passato dominato da artisti del Giappone. Inoltre, il corso di tattoo design ha guadagnato popolarità, formando studenti nelle diverse tecniche e stili.

Camuncoli esprime preoccupazione per l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo creativo. Sottolinea che ci troviamo in una fase incerta, che potrebbe risultare in un cambiamento radicale simile a quello causato dalla pandemia. Pur fra le difficoltà, ha fiducia nella capacità di adattamento umano. Riconosce che le aziende potrebbero iniziare a preferire soluzioni automatizzate, mentre lui rimane ottimista riguardo all’evoluzione della tecnologia e alle implicazioni etiche legate a questi sviluppi.

