Fumata Nera al Conclave: La Disillusione dei Fedeli di San Pietro

Oltre 40 mila persone hanno atteso ore in piazza San Pietro per l’esito della prima votazione al Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Dopo più di tre ore, la fumata nera ha annunciato che non ci sarebbe stata l’elezione e che tutto era rinviato al giorno successivo, giovedì 8 marzo. Questo risultato, pur essendo atteso, ha deluso i tanti fedeli in attesa di una storica elezione alla prima votazione.

Il pomeriggio del 7 maggio, piazza San Pietro era affollata di fedeli, pellegrini e turisti, tutti rivolti verso il comignolo della Cappella Sistina. Circa 45 mila persone sono radunate per seguire l’esito della prima votazione. La fumata nera è giunta alle 21, in ritardo rispetto all’ora prevista, tra le 19 e le 19:30. Poco prima dell’uscita del fumo, i maxischermi in piazza si sono spenti, per poi riaccendersi mentre la folla esplodeva in un boato.

Nonostante la fumata nera fosse il risultato più probabile, la lunga attesa aveva acceso speranze in molti. I fedeli hanno cominciato ad abbandonare piazza San Pietro, mentre la fumata continuava a salire. Si è aperto un dibattito sul ritardo della fumata nera; tuttavia, ciò che accade all’interno della Cappella Sistina durante il Conclave resta un segreto. Alcuni esperti ipotizzano che il ritardo possa essere attribuito al numero elevato di cardinali elettori, molti dei quali sono neofiti e non parlano italiano. Questi fattori avrebbero potuto complicare e allungare le operazioni di voto e scrutinio.