All’ex gieffino non è piaciuta la sorpresa di Tommaso.

Tommaso Zorzi ha detto più volte che Maria De Filippi è uno dei suoi miti e ieri sera Alfonso Signorini gliel’ha fatta incontrare. Fulvio Abbate non ha gradito il blocco del GF Vip dedicato alla sorpresa per il gieffino e su Twitter ha stroncato il siparietto. Lo scrittore ha detto che per lui è stata una scena imbarazzante ed ha aggiunto che spera si sia imbarazzata anche la conduttrice.

“Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”.

Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi. @GrandeFratello #gfvip2020 #zorzi #fulvioabbate #mariadefilippi — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) December 29, 2020

Tra i primi commenti è arrivato quello della sorella di Tommaso, Gaia: “Questo è il motivo per cui ho sempre tifato Paolo Brosio. Unica certezza“.

Questo è il motivo per cui ho sempre tifato Brosio 😤 unica certezza — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 29, 2020

Non solo fotocopie, Zorzi si è anche candidato per un possibile futuro Trono Gay.

“Se lei dovesse decidere di rifarlo io ci andrei subito. Soprattutto vista la mia situazione sentimentale. Se la De Filippi mi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei anche essere il primo ad uscire single perché nessuno si è presentato in studio. Vi immaginate? Nemmeno mezzo corteggiatore che scende dalle scale”.

Purtroppo Maria non ha più parlato del Trono Gay, quindi la vedo molto dura che Zorzi faccia il suo arrivo nello studio di Uomini e Donne (almeno nelle vesti di tronista).

Tommaso e Maria, l’incontro criticato da Fulvio Abbate.