Fulvio Abbate ieri sera – dopo aver visto il Maurizio Costanzo Show con ospite Giorgia Meloni e Tommaso Zorzi – ha scritto su Twitter: “Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre Resistenza!”

Un tweet che non è affatto piaciuto al vincitore del Grande Fratello Vip che via Instagram ha comunicato allo scrittore di averlo querelato per “porre fine alla diarrea verbale” nei suoi confronti.

“Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto”.

Fulvio Abbate, la risposta a Tommaso Zorzi

Un messaggio privato (reso pubblico) che è stato così commentato da Fulvio Abbate.

“Ricevo una minaccia di querela condita di insulti da tal Tommaso Zorzi. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla Meloni al Maurizio Costanzo Show. Lì non un cenno da parte sua sui diritti LGBTQ. Ora e sempre Resistenza. #omofobia #DDLZan”.

Tweet a cui Tommaso (per adesso) non ha risposto, ma è altrettanto vero che si trova negli studi Mediaset in attesa di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi.