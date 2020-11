Denuncia in arrivo per Oppini?

Alcuni follower di Fulvio Abbate pare gli abbiano riferito che Francesco Oppini ed altri gieffini gli avrebbero dato dal ‘maniaco’. Ovviamente lo scrittore non l’ha presa bene e si è detto pronto a querelare il figlio di Alba Parietti e chiunque l’avesse diffamato. L’ex concorrente del GF Vip ha anche detto di aver già parlato con i suoi avvocati in merito alla questione.

“Mi scrivono che Francesco Oppini ed altri starebbero ancora dicendo male di me. Queste persone starebbero sostenendo che io facevo discorsi da maniaco. Mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelare Oppini se la cosa dovesse risultare come mi è stata detta. I miei legali sono stati già avvisati. Adesso aspetto solo che mi facciate queste segnalazioni. Anche perché non lo guardo il Grande Fratello Vip, ho altro da fare adesso”.

A me pare strano che Francesco abbia dato del maniaco a Fulvio, visto che non c’è traccia di questo video e all’occhio attento dei telespettatori non sfugge nulla. Adesso staremo a vedere come si evolverà questa vicenda, ma penso che le segnalazioni fatte ad Abbate siano inesatte.

Fulvio Abbate spiega perché vuole querelare Oppini, il video.

FULVIO ABBATE QUERELA FRANCESCO OPPINI🚨 #GFVIP pic.twitter.com/cMEK26lZRS — 🐍DANI🐍 IO TE CHIAMO BBELLA (@danitrash77) November 23, 2020

Ma Fulvio Abbate che nel video dice che Oppini e Altri gli danno del maniaco, ma vuole querelare solo Oppini 🤡🤡🤡 #GFVIP — MartinAAA CERCASI DIGNITA’ (@Giovine_) November 23, 2020