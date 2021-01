Allo scoccare del 120esimo giorno nella casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo nervoso ed è scoppiata a piangere in piscina urlando contro gli altri concorrenti di essersi ‘rotta i c***i’ di tutto.

Un crollo in piena regola che è stato riportato da moltissime pagine di gossip e che Filippo Nardi ha così commentato (salvo poi rimuovere il commento): “Borderline?”.

Ma Filippo Nardi che continua ad offendere Maria Teresa ? Non gli è bastato essere squalificato? Se prima pensavo che il suo fosse stato un finto pentimento, adesso ne ho la certezza. #GFVIP @GFVIP_Official @guenda_ggoria pic.twitter.com/kCNuTPfUOP

Nella giornata di oggi Filippo Nardi ha espresso di nuovo il suo concetto sotto al post di Fulvio Abbate che, proprio in merito allo sclero della sua ex compagna di gioco, ha scritto:

Filippo Nardi ha mostrato il suo consenso con un bel ‘mi piace’ e con il commento “Sono d’accordo con te Fulvio” a cui lo scrittore ha replicato: “Filippo, l’amor proprio dovrebbe valere di più di ogni caz*o di reality”.

MTR: “Sono solo incazzata. posso esserlo dopo 120 giorni? Sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo” #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/jIwyPWqQbP

Stefani tenta di consolare MTR ma lei continua nel mental breakdown: “Mi vergogno, sono brutta nelle clip, sempre. Lo so che non sono giovane e non sono rifatta”

(Sei un fiore comunque MTR) #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/5tdyIZrVbs

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021