Fulvio Abbate ieri sera ha visto il Maurizio Costanzo Show con ospite Giorgia Meloni e questa mattina, su Twitter – riprendendo un articolo di FanPage dal titolo ‘Giorgia Meloni a Tommaso Zorzi, inventore di Io sono Giorgia: “Non ti ho mai inviato quel mazzo di fiori”‘ – ha commentato:

“Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre Resistenza!”

Un commento che non è affatto piaciuto a Tommaso Zorzi che è così passato alle vie legali. A farcelo sapere è stato proprio il vincitore del Grande Fratello Vip che ha pubblicato su Instagram un messaggio privato che ha inviato proprio allo scrittore.

“Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto”.