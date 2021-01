Fulminacci a Sanremo 2021 con Santa Marinella: il significato della nuova canzone dell’artista e la sua storia all’interno del Festival della canzone italiana.

Fulminacci è uno dei tanti esordienti nel cast del Festival di Sanremo 2021. Eppure, non è un esordiente come gli altri. Anzi, è forse uno dei più quotati per il ruolo di grande sorpresa di quest’edizione, insieme probabilmente a Madame e ai Maneskin. Cosa possiamo aspettarci da questo cantautore dalla faccia pulita e dallo stile contemporaneo ma insieme vintage?

Fulminacci, Santa Marinella: il significato della canzone

La canzone presentata sul palco dell’Ariston dal giovane cantautore romano s’intitola Santa Marinella. Un titolo che chiunque, a Roma, non collega a una santa, bensì a una delle località marittime più apprezzate da una certa fascia sociale capitolina.

chitarra acustica

Che possa arrivare una ventata d’estate improvvisa nel pieno di marzo? Possibile. L’artista ha spiegato così il significato del suo nuovo brano: “È una storia d’amore basata su un racconto che mi è stato fatto da un amico. L’ho scritta due anni fa, ma parla molto anche di me. Il brano avrà sonorità tradizionali“.

Fulminacci a Sanremo

Filippo non ha mai calcato il palco dell’Ariston, se non per ritirare il Premio Tenco 2019 per la miglior opera prima con l’album La vita veramente. Non vanta dunque un curriculum sanremese, nemmeno tra i giovani. Eppure, proprio il fatto di avere già un Tenco in bacheca può essere considerato un elemento da non sottovalutare nel giudicare quello che potrà essere il suo debutto a Sanremo.

Perché, se è vero che una carriera iniziata, di fatto, nel 2019 può sembrare troppo breve per permettergli di competere nella categoria Campioni, va detto che tra gli esordienti Fulminacci è uno dei preferiti dalla critica. Se il brano che ha scelto di presentare sarà poi davvero musicalmente tradizionale, come da lui dichiarato, non è impensabile pensare a un sostegno alla sua causa anche dal pubblico tipico del Festival, pronto ad adottare un giovane artista dalla faccia pulita e apparentemente più vicino a un cantautorato vintage che al mondo urban tanto in voga negli ultimi anni.

Insomma, difficile considerarlo tra i favoriti per la vittoria finale. Ma potrebbe rivelarsi una delle sorprese di questo Festival, pronto a prendersi un posto in top 10, o forse ancora più su. Di seguito il video del suo singolo Un fatto tuo personale: