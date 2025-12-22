Füllkrug pronto per esordio con Milan

La Figc ha accolto la richiesta della Lega per assicurare una piena e identica tutela a tutte le società, permettendo al tedesco Niclas Füllkrug di scendere in campo il 2 gennaio, lo stesso giorno in cui sarà depositato il contratto. La dirigenza del Milan ha acceso il semaforo verde definitivo su Füllkrug e ora è scattata una corsa contro il tempo per metterlo a disposizione di Allegri nel minor tempo possibile.

L’obiettivo era di rendere convocabile Füllkrug già per i primi impegni di gennaio, considerando che Gimenez è fermo per i prossimi due mesi e Leao è reduce da un problema muscolare. Inizialmente, la data segnata sul calendario era Milan-Genoa dell’8 gennaio, ma poi è stata considerata la possibilità di far giocare Füllkrug già il 2 gennaio, nella partita Cagliari-Milan.

La Figc ha concesso una deroga ad hoc per permettere a Milan e Cagliari di non essere penalizzate rispetto agli altri club. La richiesta era arrivata dalla Lega e la Figc ha riportato che è “condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Calcio Serie A”.

Ora è stato autorizzato l’utilizzo di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara. Il Milan sta perfezionando gli ultimi dettagli dell’accordo con il West Ham per il trasferimento di Füllkrug, che si basa su un prestito con diritto di riscatto. Non appena sarà tutto nero su bianco, Füllkrug volerà a Milano per iniziare a lavorare con Allegri.