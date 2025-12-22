15.4 C
Roma
lunedì – 22 Dicembre 2025
Attualità

Füllkrug pronto per esordio con Milan

Da stranotizie
Füllkrug pronto per esordio con Milan

La Figc ha accolto la richiesta della Lega per assicurare una piena e identica tutela a tutte le società, permettendo al tedesco Niclas Füllkrug di scendere in campo il 2 gennaio, lo stesso giorno in cui sarà depositato il contratto. La dirigenza del Milan ha acceso il semaforo verde definitivo su Füllkrug e ora è scattata una corsa contro il tempo per metterlo a disposizione di Allegri nel minor tempo possibile.

L’obiettivo era di rendere convocabile Füllkrug già per i primi impegni di gennaio, considerando che Gimenez è fermo per i prossimi due mesi e Leao è reduce da un problema muscolare. Inizialmente, la data segnata sul calendario era Milan-Genoa dell’8 gennaio, ma poi è stata considerata la possibilità di far giocare Füllkrug già il 2 gennaio, nella partita Cagliari-Milan.

La Figc ha concesso una deroga ad hoc per permettere a Milan e Cagliari di non essere penalizzate rispetto agli altri club. La richiesta era arrivata dalla Lega e la Figc ha riportato che è “condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Calcio Serie A”.

Ora è stato autorizzato l’utilizzo di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara. Il Milan sta perfezionando gli ultimi dettagli dell’accordo con il West Ham per il trasferimento di Füllkrug, che si basa su un prestito con diritto di riscatto. Non appena sarà tutto nero su bianco, Füllkrug volerà a Milano per iniziare a lavorare con Allegri.

Articolo precedente
Il mistero della piscina: Pierce indaga
Articolo successivo
Tregua a Gaza porta speranza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.