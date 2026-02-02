10.8 C
Full-stack Web Developer specializzato in sviluppo applicazioni web

Posizione lavorativa: Full-stack Web Developer

Azienda: Skill-box S.r.l.

Descrizione lavoro: Descrizione del Ruolo Stiamo cercando un/una Full-stack web Developer, con focus sulla parte front-end, per lo… collaborerà a stretto contatto con designer e team di prodotto per progettare e realizzare soluzioni coinvolgenti, responsive

Località: Fiumicino, Roma


