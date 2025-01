Fujifilm lancia la fotocamera ibrida Instax WIDE Evo

Fujifilm ha presentato la fotocamera istantanea instax WIDE Evo, che unisce funzionalità analogiche e digitali per un’esperienza fotografica versatile. Questa fotocamera consente di scattare immagini panoramiche e stamparle su pellicola instax WIDE. Tra le sue caratteristiche spiccano 10 effetti obiettivo e 10 effetti pellicola, combinabili per creare fino a 100 varianti diverse. Inoltre, la funzione Controllo Gradazione permette di regolare l’intensità degli effetti, mentre sei stili di pellicola consentono di personalizzare ulteriormente ogni scatto.

L’obiettivo grandangolare da 16 mm consente di catturare più dettagli, mentre lo schermo LCD da 3,5 pollici permette di visualizzare le immagini prima di stamparle. La memoria interna sostiene circa 45 immagini, con possibilità di espansione tramite schede microSD. La batteria integrata consente di stampare fino a 100 immagini con una sola carica.

La fotocamera può connettersi a uno smartphone tramite un’app dedicata, che offre funzioni per stampare foto già scattate, controllare la fotocamera a distanza e migliorare le immagini. Nell’app è anche presente una sezione per scoprire e replicare lo stile fotografico di altri utenti. L’instax WIDE Evo sarà disponibile da febbraio 2025 a un prezzo di 399,99 euro, con una custodia in similpelle a 44,99 euro e una nuova pellicola con cornice satinata a 14,99 euro.