Fujifilm instax WIDE 300 Fotocamera Istantanea, per Foto Formato 62×99 mm, Nero/ArgentoLa fotocamera Fujifilm instax WIDE 300, con un design completamente rinnovato e dalla linea retrò, è la fotocamera adatta per condividere i momenti speciali della tua vita in compagnia dei tuoi amici e della tua famiglia. La pellicola WIDE, nel formato 62×99 mm, offre un’ampiezza doppia rispetto alle pellicole mini e si presta a immortalare i party più cool e le ricorrenze importanti, con la sicurezza di cogliere chiaramente le espressioni del viso di tutti i soggetti.Ma la fotocamera Fujifilm instax WIDE 300 non è solo divertimento e presenta interessanti funzionalità con lo stile di una fotocamera professionale: la lente Close-up in dotazione amplia la gamma di possibili inquadrature e permette di scattare primi piani fino a 40 cm dal soggetto; il flash automatico per le riprese con scarsa illuminazione ottimizza la luminosità in funzione della distanza; la retroilluminazione migliora le foto grazie al pulsante “Fill-in flash flash-on”; la funzione di compensazione dell’esposizione (controllo chiaro-scuro) consente di ottenere sempre la giusta atmosfera.Inoltre, la fotocamera Fujifilm instax WIDE 300 presenta numerose soluzioni che la rendono facile da usare, come la predisposizione per l’aggancio del treppiede, le due modalità di fuoco impostate sulla ghiera dello zoom (“normale” 0,9-3m e “landscape” >3m) e l’interfaccia di facile utilizzo con display LCD posteriore che segnala le modalità inserite e il numero degli scatti rimanenti e i pulsanti di controllo del flash e della luminosità.Fujifilm instax WIDE 300 eleva la tua fotografia a un’opera d’arte.

Fujifilm instax WIDE Film Pellicole Instantanee per Fotocamere instax WIDE, 20 stampe (2 pacchi da 10)

La cartuccia di pellicole instax WIDE è facile da caricare, e offre dieci splendide e ampie foto istantanee. La pellicola instax garantisce immagini nitide, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità della pelle naturali. Altamente stabile, la nuova emulsione lavora da una temperature di 5° sino a 40°.

Adatta ai modelli instax WIDE 210 e instax WIDE 300.

Dimensione pellicola: 108 (L) x 86 (H) mm

Dimensione foto: 99 (L) x 62 (H) mm

Numero di stampe: 20 stampe (2 pacchi da 10)