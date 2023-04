Fujifilm instax SQUARE SQ 1 Chalk White | Fotocamera a sviluppo istantaneo | Modalità One-Touch Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato 62x62mm

Elegante. Creativa. minimale.

Pensata per attirare l’attenzione, instax SQUARE SQ1 unisce il design ricercato alla semplicità di utilizzo. Questa elegante fotocamera scatta con semplicità istantanee in formato quadrato, per catturare molto di più di ciò che desideri in ogni scatto.

Più divertimento. Più amici. Più Potenziale.

Grazie all’esposizione automatica, non perderai nessun istante né scenderai a compromessi sulla qualità.

I sensori integrati nella fotocamera permettono di calcolare automaticamente la luminosità dell’ambiente circostante, regolando la velocità dell’otturatore.

La modalità Selfie, attivabile con la semplice rotazione dell’obiettivo, facilita lo scatto e si combina con lo specchietto integrato, per aprire un mondo molto più ampio di possibilità. Posizionato direttamente sull’obiettivo, lo specchietto aiuta nell’inquadratura, permettendo di inserire un numero maggiore di soggetti nello scatto. Dopotutto, le cose migliori della vita sono facili da usare!

instax SQ1 è la fotocamera ideale per catturare più del tuo mondo in un’istantanea, grazie alla pellicola SQUARE. Creando immagini luminose e nitide, le proporzioni 1:1 consentiranno che ogni istante venga catturato simmetricamente. Il tutto stampato all’interno di un frame pulito e su pellicola di alta qualità, non c’è da meravigliarsi che la pellicola SQUARE sia amata da tutti.

Disponibile nei colori Terracotta Orange, Glacier Blue e Chalk White, SQ1 è l’amica istantanea che vorresti sfoggiare. Adatta ad ogni stile, con un corpo macchina caratterizzato da forme squadrate, con una comoda impugnatura arrotondata. Questo piccolo gioiello istantaneo è pronto a brillare ovunque tu vada.

Cogli al volo le funzionalità di SQ1 e le straordinarie stampe quadrate. Scatta di più del tuo mondo.