Fujifilm instax mini LiPlay Stone White Fotocamera Ibrida Istantanea e Digitale & instax mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere instax mini

Descrizione Prodotto

La nuova dimensione della fotografia istantanea: il suono!

Cattura più di un immagine. Converti i suoni registrati in un QR code e aggiungilo alla tua foto. Scansiona il QR code con il tuo smartphone per riprodurre il suono e rivivere in pieno i tuoi ricordi.

Stampa dal tuo Smartphone

Stampa facilmente dal tuo smartphone via Bluetooth.

Specifiche:

Pellicola a sviluppo istantaneoUn formato facile da trasportare nella borsa o nel portafoglioCartuccia facile da caricare ogni cartuccia è progettata per un facile caricamento e contiene 10 fogli fotografici

Fujifilm Instax Wide Film Pellicola Istantanea per Fotocamere

La pellicola Instax Wide è per tutte le fotocamere Instax wide ed è disponibile in una cartuccia a portata di mano. Offre splendide foto istantanee che si possono inserire in borsa, portafoglio o mini cornice portafoto. La pellicola Instax assicura una foto nitida, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità di pelle naturali.

Compatta

La più piccola e leggera di tutte le fotocamere Instax, ideale in movimento e nei tuoi viaggi.

Scegli e stampa

Usa il display per scattare la foto migliore e selezionare le immagini da stampare.

Cornici e Filtri

Dai sfogo alla tua creatività, scegli tra 30 cornici divertenti e 6 filtri per migliorare le tue foto!

Controllo Remoto

Realizza facilmente foto di gruppo utilizzando lo smartphone come pulsante di scatto.

Product 1: Istantanea e Digitale, con la funzione Hybrid è possibile selezionare la foto che si desidera, modificarla grazie a oltre 30 effetti creativi e stamparla evitando errori e sprechi di pellicola

Product 1: Con la funzione Remote Shooting, puoi controllare la fotocamera da remoto tramite lo smartphone e realizzare foto di gruppo e selfie

Product 1: Dotata di connessione Bluetooth, puoi utilizzarla come una stampante portatile per dare vita anche alle foto scattate con il tuo smartphone

Product 2: L’imballaggio può variare

Product 2: Dimensione pellicola: 54 mm x 86 mm, formato foto: 46mm x 62mm

Product 2: La confezione contiene due cartucce da 10 fogli fotografici ciascuna, progettate per un facile caricamento

Product 2: Hi-Speed ISO 800 – Con una qualità della grana ottima, la pellicola instax mini garantisce colori vivaci e toni naturali della pelle