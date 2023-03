Fujifilm instax mini LiPlay Elegant Black Fotocamera Ibrida Istantanea e Digitale (2560 x 1920) & instax mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere instax mini, Confezione da 20 foto

Fujifilm instax mini LiPlay Elegant Black Fotocamera Ibrida Istantanea e Digitale (2560 x 1920), Registra 10” di Audio sulla Foto con la funzione “Sound”, Remote Shooting e Bluetooth, Foto 62 x 46 mmEntra in una nuova era con la fotocamera Fujifilm instax mini LiPlay e scopri la nuova dimensione della fotografia istantanea: il suono. Hai mai desiderato ascoltare l’audio dalle tue foto. Oggi, con instax mini LiPlay è possibile. L’esperienza fotografica si arricchisce della dimensione sonora, che permetterà di aggiungere ai tuoi ricordi quell’elemento unico e fortemente caratterizzante. Voci, suoni, risate, note musicali, si aggiungeranno all’immagine fotografica, tramite una modalità semplice, rendendo lo scatto vivo. Con la funzione “sound” infatti, in fase di scatto è possibile registrare un breve audio da 10”, che verrà impresso sulla foto tramite QR code. Il QR code restituirà l’audio, inquadrandolo tramite l’apposito lettore. instax mini LiPlay si distingue da tutta la gamma instax per le piccole dimensioni e per la particolare leggerezza. instax mini LiPlay apre il mondo delle fotocamere ibride, al consolidato formato mini (62x 46 mm). Grazie alle funzioni digitali, potrai selezionare le foto che desideri stampare, limitando gli “errori” in fase di ripresa, con conseguente risparmio sui film utilizzati. Inoltre potrai modificare e personalizzare le tue foto prima di stamparle, grazie agli oltre 30 diversi frames creativi. instax mini LiPlay è dotata della funzione “remote shooting”, grazie alla quale potrai controllare da remoto, tramite il tuo smartphone, la fotocamera e realizzare foto di gruppo e selfie. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth, si trasforma in una pratica stampante portatile, per dare vita agli scatti realizzati e custoditi sul tuo smartphone. instax mini LiPlay è il prodotto che assicura di trasformare la fotografia istantanea in una vera custode di messaggi ed emozioni. Portala con te per catturare tutti i momenti “magici” della tua vita.

Fujifilm instax mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere instax mini, Confezione da 20 foto, Formato foto 46 x 62 mm

La pellicola istantanea Fujifilm instax mini è utilizzabile su tutte le Fotocamere instax mini ed è fornita in una pratica cartuccia. Il formato delle foto è adatto per essere messo nella borsa, nel portafoglio, o in una piccola cornice. Premi l’otturatore, cattura il momento e guarda la foto scivolare fuori e l’immagine svilupparsi davanti ai tuoi occhi. Puoi sfruttare poi la classica cornice bianca per personalizzare con creatività la tua foto.

Facile da caricare, la pellicola Fujifilm instax mini offre immagini nitide, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità della pelle naturale. Stabile, la nuova emulsione lavora da temperature fino a 5°C e fino al 40°C. La confezione contiene 20 stampe (due cartucce da 10 fogli ciascuna). Formato pellicola: 54(L)x86(H) mm , formato foto 46(L)x62(H) mm. Colore bordo foto bianco, sensibilità ISO800.

Attenzione: la confezione può essere diversa, ma il prodotto è lo stesso.