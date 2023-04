Fujifilm instax mini 90 Brown Fotocamera Istantanea per Stampe Formato 62 x 46 mm, Marrone/Argento & instax mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere instax mini, Confezione da 20 foto

Fujifilm instax mini 90 Brown Fotocamera Istantanea per Stampe Formato 62 x 46 mm, Marrone/ArgentoFotocamera a sviluppo istantaneo. Formato 62 x 46mm. Obiettivo 60mm F12.7. Mirino ottico a immagine reale e regolazione della parallasse. Messa a fuoco motorizzata 0,3m-infinito. Controllo esposizione automatico. Flash elettronico automatico. Display LCD con contapose, macro, autoscatto, riduzione occhi rossi. Avanzamento automatico motorizzato. Batteria al litio.

Fujifilm instax mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere instax mini, Confezione da 20 foto, Formato foto 46 x 62 mm

La pellicola istantanea Fujifilm instax mini è utilizzabile su tutte le Fotocamere instax mini ed è fornita in una pratica cartuccia. Il formato delle foto è adatto per essere messo nella borsa, nel portafoglio, o in una piccola cornice. Premi l’otturatore, cattura il momento e guarda la foto scivolare fuori e l’immagine svilupparsi davanti ai tuoi occhi. Puoi sfruttare poi la classica cornice bianca per personalizzare con creatività la tua foto.

Facile da caricare, la pellicola Fujifilm instax mini offre immagini nitide, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità della pelle naturale. Stabile, la nuova emulsione lavora da temperature fino a 5°C e fino al 40°C. La confezione contiene 20 stampe (due cartucce da 10 fogli ciascuna). Formato pellicola: 54(L)x86(H) mm , formato foto 46(L)x62(H) mm. Colore bordo foto bianco, sensibilità ISO800.

Attenzione: la confezione può essere diversa, ma il prodotto è lo stesso.