Fujifilm Instax Mini 9 Flamingo Fotocamera Istantanea, 62 x 46 mm, RosaLa fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 è lo strumento adatto per scattare foto durante feste, matrimoni e vacanze. Ottimo anche come regalo per compleanni, comunioni e cresime. Mantiene la facilità d’uso e gli elementi di design della Instax Mini 8, aggiungendo cinque colori di tendenza: Flamingo Pink, Blue Ice, Green Lime, Blue Cobalt e White Smokey, studiati per un pubblico di fotografi con un occhio per il design.La fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 inoltre è dotata di due funzionalità: uno specchio selfie per il controllo dell’inquadratura, che consente ottimi selfie e una lente close-up da applicare sull’obiettivo, per realizzare facilmente scatti in primo piano su soggetti anche a soli 35-50 cm di distanza.La fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 mantiene anche tutte le caratteristiche che si trovano nella Instax Mini 8, tra cui la misurazione automatica dell’esposizione (la fotocamera segnala l’impostazione dell’apertura raccomandata con una luce LED lampeggiante e l’utente può regolare manualmente la manopola sull’impostazione consigliata per catturare ogni volta un’ottima foto) e la modalità High-Key, che consente di catturare immagini più nitide con un look morbido, adatto per i ritratti.La fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 è facile da usare ed è compatibile con le pellicole Fujifilm Instax Mini per foto in formato 62 x 46 mm. Con la fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 mostri la tua creatività in un istante.

Fujifilm Instax Mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere Instax Mini, Confezione da 20 foto, Formato foto 46 x 62 mm

La pellicola istantanea Fujifilm Instax Mini è utilizzabile su tutte le Fotocamere Instax Mini ed è fornita in una pratica cartuccia. Il formato delle foto è adatto per essere messo nella borsa, nel portafoglio, o in una piccola cornice. Premi l’otturatore, cattura il momento e guarda la foto scivolare fuori e l’immagine svilupparsi davanti ai tuoi occhi. Puoi sfruttare poi la classica cornice bianca per personalizzare con creatività la tua foto.

Facile da caricare, la pellicola Fujifilm Instax Mini offre immagini nitide, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità della pelle naturale. Stabile, la nuova emulsione lavora da temperature fino a 5°C e fino al 40°C. La confezione contiene 20 stampe (due cartucce da 10 fogli ciascuna). Formato pellicola: 54(L)x86(H) mm , formato foto 46(L)x62(H) mm. Colore bordo foto bianco, sensibilità ISO800.

Attenzione: la confezione può essere diversa, ma il prodotto è lo stesso.