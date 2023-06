Fujifilm instax mini 40 Fotocamera istantanea per foto formato mini, carta di credito, Modalità selfie incorporata, Esposizione automatica, Dimensioni stampa 54 x 86 mmL’ultima frontiera della fotografia si chiama instax mini 40, progettata per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a scattare ogni istante, da conservare per sempre.Grazie alle impostazioni automatiche di velocità dell’otturatore e luminosità puoi controllare le funzioni della fotocamera rapidamente, senza perderti nemmeno uno scatto. In viaggio, a una festa, in città, i tuoi ricordi saranno custoditi per sempre in un pratico formato fototessera da stampare istantaneamente e condividere con le persone che ami, tutto raccontato dall’alta qualità della pellicola Fujifilm.Con Fujifilm instax mini 40, inoltre, puoi catturare autoscatti con facilità. La macchina fotografica istantanea è infatti dotata di un obiettivo selfie attivabile con un solo tocco, oltre a un pratico specchietto davanti a cui mostrare la tua posa migliore.Infine, il design classico rivisitato in chiave contemporanea, che si esprime attraverso la texture nera del corpo macchina e i dettagli in argento, delinea un oggetto di pregio, da mostrare a tutti i tuoi amici. instax mini 40 offre un modo per comunicare le tue emozioni da un punto di vista differente e raccontare il mondo attraverso i tuoi occhi.

Fujifilm instax mini Film Pellicola Istantanea per Fotocamere instax mini, Formato 46×62 mm, Confezione da 20 Foto

La pellicola istantanea Fujifilm instax mini è utilizzabile su tutte le Fotocamere instax mini ed è fornita in una pratica cartuccia. Il formato delle foto è adatto per essere messo nella borsa, nel portafoglio, o in una piccola cornice. Premi l’otturatore, cattura il momento e guarda la foto scivolare fuori e l’immagine svilupparsi davanti ai tuoi occhi. Puoi sfruttare poi la classica cornice bianca per personalizzare con creatività la tua foto.

Facile da caricare, la pellicola Fujifilm instax mini offre immagini nitide, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità della pelle naturale. Stabile, la nuova emulsione lavora da temperature fino a 5°C e fino al 40°C. La confezione contiene 20 stampe (due cartucce da 10 fogli ciascuna). Formato pellicola: 54(L)x86(H) mm , formato foto 46(L)x62(H) mm. Colore bordo foto bianco, sensibilità ISO800.

Attenzione: la confezione può essere diversa, ma il prodotto è lo stesso.