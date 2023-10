Fujifilm instax mini 40 Fotocamera istantanea per foto formato mini, carta di credito, Modalità selfie incorporata, Esposizione automatica, Dimensioni stampa 54 x 86 mmL’ultima frontiera della fotografia si chiama instax mini 40, progettata per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a scattare ogni istante, da conservare per sempre.Grazie alle impostazioni automatiche di velocità dell’otturatore e luminosità puoi controllare le funzioni della fotocamera rapidamente, senza perderti nemmeno uno scatto. In viaggio, a una festa, in città, i tuoi ricordi saranno custoditi per sempre in un pratico formato fototessera da stampare istantaneamente e condividere con le persone che ami, tutto raccontato dall’alta qualità della pellicola Fujifilm.Con Fujifilm instax mini 40, inoltre, puoi catturare autoscatti con facilità. La macchina fotografica istantanea è infatti dotata di un obiettivo selfie attivabile con un solo tocco, oltre a un pratico specchietto davanti a cui mostrare la tua posa migliore.Infine, il design classico rivisitato in chiave contemporanea, che si esprime attraverso la texture nera del corpo macchina e i dettagli in argento, delinea un oggetto di pregio, da mostrare a tutti i tuoi amici. instax mini 40 offre un modo per comunicare le tue emozioni da un punto di vista differente e raccontare il mondo attraverso i tuoi occhi.

“instax mini Monochrome” è la pellicola per tutte le fotocamere instax mini, ed è disponibile in una cartuccia pronta all’uso. Offre splendide immagini istantanee che possono essere messe nella borsa, nel portafoglio, o una piccola cornice. La pellicola instax garantisce immagini nitide, una riproduzione chiara e ricche tonalità. La pellicola “instax mini Monochrome”, risponde alle sempre più sofisticate esigenze degli utenti, consentendo loro di ampliare le potenzialità artistiche della loro espressione fotografica e aggiungendo un’ulteriore dimensione di divertimento nell’utilizzo delle fotocamere instax e film. Dimensione pellicola: 54 (L) x 86 (H) mm Dimensione foto: 46 (L) x 62 (H) mm Numero di stampe: 10 stampe