Fujifilm instax mini 12 Mint Green – Macchina Fotografica Istantanea, Specchietto Selfie e Modalità Close Up, Esposizione Automatica, Design Pop, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm

Stanco della monotonia? Dona un boost di allegria alle tue giornate con instax mini 12, una macchina fotografica istantanea dal design “bubble” e dal fascino pop che ti accompagnerà in ogni avventura e ti offrirà un’inedita prospettiva da cui osservare il mondo. Rendi eterni i momenti più divertenti della tua vita con una fotocamera compatta e di semplice utilizzo che permette di esprimere al massimo tutta la tua creatività.

Twist&Go: ruota l’obiettivo della tua macchina fotografica per accenderla ed inizia a scattare.

Un’altra rotazione per attivare la modalità Close-up: il correttore di parallasse si calibra con l’obiettivo e consente di immortalare con precisione ogni dettaglio, esattamente come lo vedi dal mirino.

Infine, un’ultima rotazione per spegnerla.

Flash ed esposizione si regolano in automatico: potrai scattare con qualsiasi condizione di luce, catturando per sempre i tuoi momenti.

Pronti per un selfie memorabile davanti alla tua ring light? La fotocamera è dotata di uno specchietto posizionato strategicamente: scegli la posa, inquadra il tuo viso e scatta. Dopo il click, ti servono solo cinque secondi per la stampa: capolavori in formato mini, ma di elevata qualità da appendere, inserire nel tuo journal, o regalare come ricordo. Preparati a sprigionare tutta la tua fantasia.

Scarica sul tuo smartphone l’app INSTAX UP! e scansiona le tue stampe per averle a disposizione anche in formato digitale: un album di ricordi da sfogliare o da condividere sui canali social con la tua community.

instax mini 12 riempie la tua vita di gioia, creatività e colore grazie al suo design frizzante e giocoso disponibile in varie nuance dai colori pastello. Un’idea regalo originale pensata per tutte le persone creative e sognatrici.

