Fujifilm Instax Mini 12 – Fotocamera istantanea con 20 pellicole fotografiche, colore: Blu pastello

Completamente caricata con modalità e controlli facili da usare, la super giocosa Fujifilm Instax Mini 12 Instant Camera è piena di gioia, creatività e colore.

Pronto per andare

Prendilo piano. Il mini 12 è dotato di esposizione automatica e controllo flash, quindi puoi semplicemente mirare e cliccare. Non scherzare con le impostazioni, o ricordando di accendere il flash; solo gioiosi scatti una tantum ogni volta, se stai cercando l”oro, argento o divertimento a tutto campo con una F maiuscola.

Twist & Go

INSTAX mini 12 è progettato per stare al passo con la vita, ovunque le tue avventure ti portino. Ecco perché questa fotocamera è dotata di controlli super semplici in modo che tutti i tuoi amici possano provare. Twist per accendere. Ruota ulteriormente per accedere alla modalità Close-up. Twist per spegnere. Ecco fatto, lezione finita.

Centra la tua vista

Introduzione alla correzione della parallasse – dire cosa? È un modo elegante di dire “quello che vedi è ciò che ottieni”. Passando alla modalità Close-up, il mirino regolabile si abbina perfettamente all’obiettivo, in modo da ottenere lo scatto che vedi. Stiamo parlando di millimetri, ma quando sei così vicino, non c’è spazio per errori.

Specchio selfie integrato e modalità Close-up

Selfie. È quello che INSTAX mini 12 è nato per fare. Con uno specchio perfettamente posizionato, la modalità Close-up, il controllo automatico del flash e le mini stampe allegre, il mini 12 è molto più di un semplice bel viso. È un momento selfie che cattura straordinario.

Alto cinque

Cinque secondi. È veloce. I nostri esperti Fujifilm probabilmente non potevano riempire e legare un pallone d’acqua in quel periodo, ma sono riusciti a rompere una velocità di stampa di cinque secondi. Il tutto senza compromettere la qualità dell’immagine. Questo merita cinque a tutto tondo.

gioia delle dimensioni di una carta di credito.

La tua prospettiva, il tuo stile, il tuo occhio per un ottimo scatto. Il tutto catturato dalla nostra pellicola di alta qualità, dagli esperti di Fujifilm. Hanno fatto il miglio in più, quindi otterrai sempre stampe che dureranno tutta la vita, sia che tu le stia tenendo o le regali.

Stile che salta

Il design iconico “gonfiabile” di INSTAX mini 12 rende questa fotocamera ancora più giocosa e piacevole. E con cinque colori tra cui scegliere: blu pastello, verde menta, rosa fiore, viola lilla e bianco argilla, il nostro misuratore di colore è pronto per scoppiare.

Dimensioni della pellicola: 86 x 54 mm, dimensioni immagine: 62 x 46 mm.

Cercatore di immagini reali, 0.37x, con punto di destinazione

Obiettivo: 2 componenti, 2 elementi. Lunghezza focale – f = 60 mm, 1:12.7

Campo di tiro: 1 piede e oltre (utilizzare la modalità close-up per 1 piede a 1 piedi)

Otturatore elettronico programmato – 1/2 a 1/250 sec. Sincro lento per scarsa illuminazione.

Alimentato da due batterie alcaline AA (LR6), capacità: circa 10 mini confezioni di pellicole instax da 10 esposizioni ciascuna

Peso: 306g (senza batterie, cinturino e pellicola)

Dimensioni: 104 mm x 122 mm x 66,6 mm