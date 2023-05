Fujifilm instax mini 11 Sky Blue | Fotocamera a sviluppo istantaneo | Modalità Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato mini 62 x 46 mm

La nuova fotocamera a sviluppo istantaneo Fujifilm instax mini 11 è semplice da utilizzare: sarà divertente utilizzarla anche in compagnia della tua famiglia o dei tuoi amici per scattare istanti memorabili! Portala sempre con te, è la compagna ideale per feste, matrimoni, durante gli eventi e i viaggi.

instax mini 11 presenta un design semplice e forme più slim, con dettagli pensati per soddisfare un pubblico sempre più attento ed esigente. Le novità nel design di mini 11 sono rappresentate dai particolari trasparenti presenti sulla ghiera, il logo in basso rilievo inserito nel pannello posteriore, la scocca satinata ed i pulsanti di scatto intercambiabili. Le cinque colorazioni sono di assoluta tendenza: Sky Blue, Charocal Gray, Blush Pink, Ice White e Lilac Purple.

La funzione “Esposizione Automatica” di instax mini 11 consente di stabilizzare automaticamente l’esposizione delle tue istantanee, con soggetto e sfondo adeguatamente illuminati per un risultato di scatto sempre eccellente!

Inoltre grazie alla funzione “Selfie Mode”, che si attiva semplicemente estraendo il bordo anteriore dell’obiettivo, scattare selfie istantanei non è mai stato così semplice! Primi piani precisi, risultati nitidi, profondità ben marcate, colori vivaci in situazioni cool.

Sfrutta la versatilità di instax mini 11 con l’intera gamma di pellicole Fujifilm instax mini, formato 62x46mm.

Pile ‏ : ‎ 2 AA pile necessarie. (incluse)Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6 x 11 x 12 cm; 436 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 febbraio 2020Produttore ‏ : ‎ Fujifilm InstaxNumero modello articolo ‏ : ‎ 16654956Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Semplicità d’uso, qualità imbattibile: la fotocamera rileva automaticamente la luce ambientale e ottimizza l’esposizione automaticamente

Design cool e ricercato, comoda impugnatura, curato in ogni suo dettaglio, ideale per tutti coloro che vogliono cimentarsi con la fotografia istantanea

Perfetta come idea regalo per comunioni, cresime, matrimoni, eventi, feste e viaggi è adatta a tutti coloro che vogliono divertirsi scattando istantanee