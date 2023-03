Fujifilm instax mini 11, Fotocamera a Sviluppo Istantaneo, Modalità Selfie, Esposizione Automatica, Foto Formato mini 62 x 46 mm, Pellicola, Blu (Sky Blue)

Fotocamera a sviluppo istantaneo con lente macro integrata nel corpo macchina ed un’impugnatura comoda. Rileva la luce ambientale e ottimizza l’esposizione automaticamente. Pellicola per fotocamera realizzata in materiale durevole, fornisce colori vivaci e toni naturali della pelle, e si può utilizzare senza difficoltà.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 maggio 2022
Produttore ‏ : ‎ Fujifilm Instax
ASIN ‏ : ‎ B08GSJZC17

Modalità Selfie: lente macro integrata nel corpo macchina per selfie e foto close-up di alta qualità. Scattare selfie istantanei non è mai stato così facile!

Semplicità d’uso, qualità imbattibile: la fotocamera rileva automaticamente la luce ambientale e ottimizza l’esposizione automaticamente

Design cool e ricercato, comoda impugnatura, curato in ogni suo dettaglio, ideale per tutti coloro che vogliono cimentarsi con la fotografia istantanea

L’imballaggio può variare

Dimensione pellicola: 54 mm x 86 mm, formato foto: 46mm x 62mm

La confezione contiene due cartucce da 10 fogli fotografici ciascuna, progettate per un facile caricamento