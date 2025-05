Fughe: Un Futuro Inesistente

“Giovani, scappate”. Questo è il consiglio dello psichiatra Paolo Crepet dopo l’omicidio di Riccardo Claris, 26 anni, accoltellato a Bergamo durante una rissa tra tifosi. L’aggressore, un ragazzo di 18 anni, rappresenta per Crepet un segnale di una violenza in crescita nel Paese. In un’intervista al Quotidiano Nazionale, ha esortato i giovani a cercare opportunità all’estero, suggerendo città come Dublino o Berlino.

Crepet ha delineato un “furto graduale” del futuro per i giovani italiani, lamentando che in questo momento non esistono condizioni favorevoli per costruire un domani. Ha invitato i ragazzi a tornare solo quando ci saranno possibilità di avere uno stipendio dignitoso e spazi per vivere. Crepet, che ha paragonato la situazione attuale con il suo passato, ha evidenziato che la violenza esiste da tempo, ma ora ha “cambiato passo”.

Molti giovani, secondo lui, si sentono già sconfitti prima di cominciare, privati della possibilità di un futuro dignitoso. Ha confrontato i salari, sottolineando che in Italia una persona che lavora in cucina guadagna molto meno rispetto ad altre città europee, e questo contribuisce a un sentimento di sfruttamento. Crepet ha avvertito i giovani di evitare di farsi influenzare dalla violenza e dalle statistiche, affermando che molti muoiono “per metafora”.

Concludendo, Crepet ha dichiarato che chi non sogna è destinato a rimanere, paragonando la situazione attuale a una selezione darwiniana. Ha enfatizzato che come nei primi anni del ‘900, molti giovani stanno cercando di fuggire dalla miseria, contribuendo a svuotare l’Italia.