Fugge da un hotel di lusso a Ortisei senza saldare un conto da 19mila euro: truffatore seriale arrestato

Un uomo di mezza età della provincia di Livorno è stato denunciato dopo essere scappato senza pagare un conto di 19mila euro in un hotel di lusso a Ortisei, in Alto Adige. Già noto per truffe simili, era in compagnia di due adulti e un minorenne durante il soggiorno nei primi giorni di marzo. Al momento del check-out, l’uomo era sparito e i carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire i suoi spostamenti.

La denuncia è scaturita dalla segnalazione dei legali dell’hotel, che hanno fornito indicazioni utili per identificare il soggetto, già coinvolto in numerosi episodi di truffa e insolvenza fraudolenta in diverse regioni italiane. Le sue vittime erano sempre hotel di alta fascia. Le indagini sono attive e i militari stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le azioni dell’uomo.

Questo comportamento non è recentemente insolito in Alto Adige; nel marzo dell’anno scorso, un uomo di 46 anni proveniente dalla provincia di Napoli era stato allontanato da 32 comuni per non aver mai pagato i conti degli hotel in cui soggiornava. Le truffe, risalenti al 2022, coinvolgevano l’individuo che si spacciava per manager di aziende prestigiose, utilizzando identità false e auto di lusso a noleggio. Spesso simulava chiamate di lavoro urgenti durante il soggiorno, ma al momento del pagamento utilizzava carte di credito non valide o chiedeva denaro contante offrendo in cambio smartphone. L’ultimo episodio registrato è accaduto a fine marzo 2024 in un hotel della Valle Isarco, dove l’uomo non riuscì a pagare un conto di 6.500 euro.