Fuga in Turchia: le mogli dei Sinwar e i documenti falsi

Nell’attuale contesto di tensioni nella Striscia di Gaza, emergono notizie riguardanti la fuga delle famiglie di alti funzionari di Hamas. Secondo quanto riportato da Ynet, due delle mogli dei fratelli Sinwar, insieme ai loro figli, sono riuscite a lasciare la regione grazie all’uso di passaporti falsi e una notevole somma di denaro.

Fonti palestinesi indicano che l’operazione di fuga ha richiesto una pianificazione meticolosa e una rete di supporto che non è accessibile alla maggior parte dei residenti di Gaza. Mentre cresce la frustrazione tra la popolazione locale, che osserva i figli dei leader fuggire all’estero, la situazione si rivela sempre più drammatica. Recentemente, è circolato un video che mostra Samar Abu Zammar, vedova di Yahya Sinwar, muoversi all’interno di un tunnel di Hamas con i suoi bambini, suscitando preoccupazioni sulla sua sicurezza. Tuttavia, fonti locali confermano che attualmente si trova in Turchia.

Samar Abu Zammar avrebbe utilizzato un passaporto falso, appartenente a un’altra donna, per attraversare il valico di Rafah. Si segnala che a coordinare la fuga è stato Mehmet Hamad, un esponente dell’ufficio politico di Hamas. Inoltre, esistono indizi che suggeriscono un sistema consolidato all’interno di Hamas per l’uscita delle famiglie dei dirigenti, comprendente documenti falsificati e supporto logistico garantito anche da paesi come Turchia e Qatar. La situazione mette in evidenza le disparità crescenti tra i leader del movimento e la popolazione palestinese, preoccupata per il proprio futuro.