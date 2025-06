Fuga e sparatoria: ucciso fuggitivo dopo omicidio carabiniere

Due uomini in fuga dopo l’omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie sono stati fermati in un conflitto a fuoco in un casolare a Grottaglie. Durante l’operazione, uno dei ricercati è deceduto, mentre l’altro, Michele Mastropietro, 59 anni e con precedenti penali, è stato arrestato. La notizia della morte di uno dei fuggitivi è stata confermata dal ministro della Difesa Guido Crosetto tramite un tweet.

Carlo Legrottaglie è stato ucciso giovedì 12 giugno durante un controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana. Era in servizio quando ha inseguito due rapinatori fuggiti dopo un furto in un distributore di carburanti. I malviventi, una volta bloccati, hanno aperto il fuoco, colpendolo a morte.

Mastropietro, già noto per un assalto a un furgone portavalori avvenuto nel 2013, è stato trasferito nella caserma dei carabinieri a Martina Franca. L’altro fuggitivo, deceduto nello scontro, ha la stessa età di Mastropietro.

Il carabiniere ucciso si sarebbe dovuto ritirare a luglio. L’operazione della pattuglia dei carabinieri, di cui Legrottaglie faceva parte, era stata attivata dopo una comunicazione di rapina. Dopo aver intercettato i rapinatori e un inseguimento culminato in uno scontro nei campi, Legrottaglie è stato colpito a morte mentre cercava di fermare uno dei fuggitivi.

Fonte: www.virgilio.it