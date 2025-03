Fuga e Arresto: 51enne lancia cocaina durante inseguimento con i Carabinieri

Il 4 marzo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni a Laterza (Taranto) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale sulla SS 7 Appia, nell’ambito delle operazioni di sicurezza per Carnevale, gli agenti hanno notato un’autovettura guidata da un soggetto già noto per il consumo di droga. Decidendo di fermarlo, l’uomo ha inizialmente finto di accostare, ma ha poi accelerato bruscamente nel tentativo di fuggire.

Durante la fuga, ha gettato due involucri di plastica trasparente dal finestrino, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Gli involucri, recuperati subito dai Carabinieri, contenevano cocaina. È scattato un inseguimento che si è concluso rapidamente, con il veicolo bloccato alle porte di Laterza. La sostanza sequestrata è ora in analisi presso il Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le valutazioni tecniche necessarie.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi legali. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti, soprattutto durante periodi di festività come il Carnevale.