Fuga di vitelli all’Olma, fiera agricola in Svizzera

L’Olma di San Gallo, fiera agricola più importante della Svizzera, sta vivendo discussioni sulla presenza di animali. La Peta ha richiesto che l’evento si svolga senza la partecipazione di bestie, dopo che tre vitelli sono fuggiti dal loro recinto, creando confusione tra i visitatori.

L’associazione animalista ha sottolineato che il caos, il gran numero di persone e gli ospiti invadenti mettono sotto stress gli animali. In una nota, ha suggerito agli organizzatori di concentrarsi su pratiche agricole vegane e sostenibili.

Tuttavia, la responsabile prodotti dell’evento, Katrin Meyerhans, ha rimarcato che non è previsto un Olma senza animali e ha assicurato che il loro benessere rimane una priorità. Le cause della fuga dei bovini non sono ancora chiare; Meyerhans ha indicato che l’evento sta rivedendo le procedure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.

La fuga è avvenuta nel pomeriggio, quando i vitelli sono riusciti a uscire dal loro perimetro, travolgendo alcune persone e causando ferite a due bambini. Uno dei vitelli è stato catturato rapidamente, il secondo verso sera, mentre il terzo, considerato aggressivo, è stato abbattuto in seguito. Durante la sua corsa, questo ultimo vitello è stato visto fino a Speicher, nel territorio di Appenzello Interno.