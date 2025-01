Fuga di gas a Catania, crolla una palazzina: 14 feriti, ultime notizie

Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, a San Giovanni Galermo, Catania, a causa di un’esplosione dovuta a una fuga di gas. Quattordici persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo in gravi condizioni ricoverato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania per ustioni diffuse, anche sul volto e sulla testa. Francesco Cantarella, comandante del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Catania, ha confermato che uno dei feriti si trova in condizioni critiche.

Attualmente, sono in corso verifiche per accertare se ci sia una persona dispersa. Sul luogo del crollo operano vigili del fuoco, squadre speciali di ricerca e soccorso, unità cinofile, polizia e carabinieri. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha dichiarato a RaiNews 24 che la palazzina non era disabitata e che alcuni dei residenti sono tra i feriti. È stata disposta l’evacuazione precauzionale delle abitazioni vicine al crollo, coinvolgendo circa 150 persone. Alcuni evacuatati hanno trovato autonomamente un posto dove trascorrere la notte, mentre per gli altri il Comune sta organizzando un luogo di accoglienza, probabilmente il Palazzetto dello sport.

Salvatore Montemagno, primo dirigente della Polizia di Stato intervenuto, ha specificato che la palazzina era segnalata come vuota, ma le persone erano uscite nel pomeriggio in seguito alla segnalazione della fuga di gas. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono in un clima di emergenza.