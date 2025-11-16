Fuga di cani a Gaiba: il mistero del lupo cecoslovacco

La comunità di Gaiba (Rovigo) è stata colpita da un grave episodio in cui tre cani, tra cui un lupo cecoslovacco, sono fuggiti da un’abitazione privata. La fuga è avvenuta intorno alle 03:00 e, secondo le prime informazioni, uno dei cani, chiamato Naja, è stato trovato morto con segni di un colpo d’arma, mentre un altro ha riportato gravi ferite e il terzo è stato recuperato illeso. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha attivato le indagini dei carabinieri per chiarire la situazione e le responsabilità.

Si sospetta che la fuga possa essere stata causata da una porta non chiusa o da un forte stress degli animali. Testimoni hanno sentito abbaiare intensamente prima che la fuga degenerasse. Naja e gli altri cani hanno attraversato cortili e strade, creando allerta tra i residenti. Le condizioni in cui è stato ritrovato il cane ferito indicano che ha subito un colpo di arma da fuoco. Le autorità locali hanno richiamato alla prudenza e alla necessità di migliorare la sicurezza per evitare eventi simili in futuro.

I carabinieri stanno raccogliendo prove e testimonianze per identificare le cause della fuga e possibili responsabilità. Sono in fase di verifica le condizioni degli impianti di custodia e la documentazione sanitaria degli animali. L’attenzione è rivolta anche a potenziali violazioni delle normative sul contenimento di cani di grande taglia.

Questo episodio sottolinea l’importanza di misure preventive da parte dei proprietari, come recinti robusti e chiusure sicure, oltre a controlli veterinari regolari. È fondamentale segnalare rapidamente smarrimenti o fughe alle autorità competenti e mantenere un dialogo costante con i servizi di protezione animale.