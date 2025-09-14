Fuga dell’estate: mete convenienti in Europa e oltre

L’estate è ancora in corso, e ci sono molte destinazioni da esplorare prima che settembre finisca. Viaggiare all’estero può sorprenderti per il risparmio che offre in diverse località. Molti Paesi presentano costi quotidiani notevolmente più bassi, permettendo così vacanze più lunghe a prezzi contenuti. Questa differenza è dovuta al tenore di vita locale e ai tassi di cambio favorevoli.

In Europa, paesi come Albania, Bulgaria e Romania si distinguono per i loro prezzi bassi. Qui, hotel, ristoranti e trasporti pubblici spesso costano la metà rispetto alle principali città italiane, senza sacrificare cultura e bellezze naturali. Anche alcune zone del Portogallo e della Grecia offrono ottimi vantaggi.

Per chi desidera viaggiare lontano, il Sud-est asiatico, con paesi come Vietnam, Thailandia e Indonesia, offre esperienze ricche a costi contenuti. Nella stessa ottica, alcune aree dell’America Latina come Perù e Guatemala presentano una vita quotidiana abbordabile.

Da considerare sono i costi dei voli intercontinentali e delle assicurazioni, ma una volta arrivati, la differenza nei costi quotidiani consente di godere di più giorni di viaggio con un budget che, in Italia, coprirebbe solo una breve vacanza.

Settembre porta con sé la voglia di concedersi un’ultima fuga, approfittando di temperature ancora miti e spiagge meno affollate. Questo mese è l’ideale per risparmiare, godersi il mare in tranquillità e vivere un’estate che sembra non voler finire.

Le mete più invitanti includono Creta, con le sue spiagge ampie e alloggi più economici. In Italia, la Sicilia e località come San Vito Lo Capo offrono una piacevole esperienza senza la folla di agosto. Anche le Isole Baleari e l’Algarve in Portogallo presentano temperature perfette e costi abbordabili. Per chi preferisce rimanere in Italia, Puglia e Calabria sono perfette per scoprire borghi e calette poco affollate.