Fuga della maialina Matilda conquista la libertà per se e per i cuccioli video

La storia della maialina Matilda: dopo la sua fuga dalla fattoria che l’avrebbe mandata al mattatoio partorisce i suoi cuccioli donando loro la libertà.

L’amore materno a volte spinge a imprese incredibili, proprio come quella di cui è stata capace una dolce maialina di nome Matilda. Nata e cresciuta in una fattoria della contea inglese del Nottinghamshire nel Regno Unito, Matilda ha visto passare davanti ai suoi occhi le vite di centinaia di animali, sfamati e cresciuti per essere mandati poi al mattatoio. Il suo destino e quello dei suoi cuccioli non sarebbe stato di certo diverso. Per questo la maialina, poco prima del parto, è fuggita dalla sua fattoria e si è nascosta nel fitto della vegetazione della foresta di Sherwood. Sembrerebbe quasi una fiaba scritta per essere letta ai bambini, ma in realtà è una storia vera realmente accaduta in ogni singolo particolare e raccontata in un documentario realizzato lo scorso anno dal titolo When Pigs Escape – Quando i maiali scappano.

La maialina Matilda fugge e dà alla luce i suoi cuccioli: la loro nuova vita nel santuario per animali (VIDEO)

Probabilmente sarà stato lo stesso istinto materno a spingere Matilda, che fino ad allora si era mostrata sempre docile, a fuggire dalla fattoria in cui viveva sin da cucciola. Dopo aver trovato rifugio nella foresta inglese, la maialina ha dato alla luce dieci piccoli. Avvistati quasi per caso da alcune persone che passeggiavano per i boschi, i suini sono stati raggiunti da alcuni volontari dell’associazione Brinsley Animal Rescue.

Dopo aver messo in sicurezza gli animali e aver fornito loro le cure necessarie, l’associazione è stata contattata dal proprietario della fattoria che reclamava indietro il suo bestiame. I volontari non si sono dati per vinti e hanno lanciati sui social una petizione per ottenere la custodia della mamma e dei dieci maialini, chiedendo agli utenti di fare «appello all’agricoltore perché ci permetta di salvare 11 vite. L’istinto materno di Matilda le ha detto di salvare i suoi piccoli e l’ha portata a scappare dall’allevamento, i maiali sono così intelligenti, dobbiamo assolutamente salvarli».

La cittadinanza si è mostrata favorevole al salvataggio delle undici vite, firmando la petizione e dando a Matilda e ai suoi piccoli la possibilità di vivere una vita degna di essere vissuta. Scortati in un santuario dove gli animali vivono felici e in libertà, senza finire in un mattatoio nel pieno della loro vita né dopo la loro morte, la famiglia di suini conduce ora un’esistenza tranquilla. La storia del coraggio di Matilda e la sua fuga hanno ispirato il documentario diretto da Jusep Moreno intitolato When Pigs Escape – Quando i maiali scappano, realizzato per sensibilizzare il pubblico e spingerlo a riconsiderare il modo con cui questi intelligentissimi animali vengono trattati dagli umani. Le foto e i video di Matilda e dei suoi piccoli sono stati pubblicati sulla pagina Instagram che rimanda al titolo del documentario, When Pigs Escape (@whenpigsescape). (di Elisabetta Guglielmi)