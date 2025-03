Fuga dei Malviventi in Toscana: Ritrovata un’Auto Usata nell’Assalto ai Portavalori

I carabinieri hanno rinvenuto una Volvo SUV abbandonata nel Pisano, legata a un commando che ha assaltato due portavalori sulla variante Aurelia in Toscana. L’assalto è avvenuto il 28 marzo e i rapinatori si sono allontanati con un bottino di circa 4 milioni di euro, destinato ai pagamenti pensionistici a Grosseto. La Procura di Livorno ha avviato un’indagine per rapina aggravata. Al momento, non si conoscono eventuali tracce biologiche all’interno del veicolo rinvenuto.

Il testimone di 57 anni, che ha ripreso l’assalto con il suo smartphone, ha descritto di aver inizialmente creduto che gli spari fossero esplosioni di caccia. Dopo aver avvicinato, un membro del commando lo ha notato e gli ha intimato di smettere di filmare, sparando alcuni colpi in direzione sua. Questo video è ora nelle mani delle autorità. Le indagini sono ben avviate, con una vasta operazione in corso nell’intera Toscana meridionale.

I carabinieri lavorano congiuntamente alle forze di Piombino per battere la zona. Dai filmati dell’assalto, emerge che alcuni rapinatori parlano con un accento sardo. Fortunatamente, l’episodio non ha causato feriti. Le ricerche dei banditi continuano intensamente, mentre si cerca di ricostruire la loro identità e le modalità dell’operazione. Il ritrovamento del SUV rappresenta un passo importante nelle indagini per catturare i responsabili dell’assalto.