Fuga dei giovani e scarsità di talenti in Italia oggi

Oggi le aziende affrontano sfide significative come l’alto turnover, la fuga dei giovani talenti e la carenza di competenze. Paolo Iacci, esperto di dinamiche organizzative, condivide alcuni temi tratti dal suo libro “La rivoluzione silenziosa”, pubblicato da Egea.

Una delle problematiche centrali è il “silenzio organizzativo”, in cui i dipendenti evitano di esprimere opinioni o preoccupazioni, spesso per timore di non essere ascoltati. Ciò è frequente in aziende con una cultura negativa, dove la comunicazione aperta non è incoraggiata e i lavoratori possono sentirsi scoraggiati. Questo porta a una situazione in cui ci si sente impotenti, rinunciando a contribuire per non affrontare il rischio di inutili sforzi.

Il clima all’interno delle organizzazioni influisce direttamente sul benessere dei dipendenti e sulla produttività. Secondo il rapporto Gallup, solo il 23% dei lavoratori a livello globale si sente coinvolto nel proprio lavoro, con l’Italia che registra un tasso drasticamente ridotto dell’8%. Questo genera un diffuso senso di rassegnazione, con il 41% dei dipendenti in cerca di nuove opportunità lavorative.

In questo contesto, la figura dei manager è fondamentale: sebbene il loro livello di coinvolgimento sia superiore, rimane basso rispetto alle aspettative. Questo isolamento tra i manager, che devono affrontare pressioni dal vertice, e i dipendenti, crea un ulteriore ostacolo a un ambiente di lavoro sano e produttivo.

La situazione attuale richiede una riflessione profonda sulle pratiche organizzative e sulla necessità di sviluppare una cultura che favorisca la comunicazione e l’impegno dei dipendenti.